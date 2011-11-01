〔中国铁路〕铁道部近期将获逾2,000亿元融资支持--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月1日电---新华网周二报导称,中国铁道部近期将获得超过2,000亿元人民币的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.
报导并未说明具体的消息来源,但援引专家称,当前支持铁路建设的金融市场仍相对开放、宽松,随着相关政策的陆续出台,金融部门对中国铁路建设的支持力度还将延续.
为缓解铁道部融资紧张的问题,中国财政部稍早宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,发改委则明确中国铁路建设债券为政府支持债券.一系列支持措施使得上周三招标发行的200亿元铁道债遭到机构疯抢.[ID:nCN1175804]
"我对中国铁路未来发展充满信心.据我了解,国务院批准的中国铁路网中长期规划并没有发生任何变化.2011年以来尽管铁路支付能力较往年要弱,但主要受全球宏观经济等大环境影响."报导并援引轨道交通装备制造商--中国南车(601766.SS)(1766.HK)董事长赵小刚表示.
中国南车今日公告称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.该消息刺激南车H股一度大涨11.7%.[ID:nCN1188304]
新华网并援引国家发改委综合运输研究所研究员罗仁坚指出,铁路建设作为国家重要的投资项目,不仅能够满足公众对于现代交通体系的需求,也牵涉为数众多的农民工就业、供货商发展等问题,"大面积、长时间的缓建、停建不是正常的现象,亟需得到改善."
7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。