〔东京汇市〕日圆寻找进一步干预的线索,欧元与澳元下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场观望日本是否将再度干预
* 美元兑日圆脱离高位,但远高于干预前水准
* 欧债危机疑虑重燃,令欧元承压
* 澳洲央行降息引发澳元下跌
路透新加坡11月1日电---美元兑日圆周二下跌,因日本央行大规模干预的影响渐退,使美元从三个月高位滑落;另外,关于欧债危机解决计画的疑虑升温,使欧元受到压力.
在澳洲央行调降利率25个基点至4.5%後,澳元兑美元AUD=回落。银行间利率期货<0#YIB:>显示央行会再度降息.[ID:nCN1189162]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。