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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 14:47 BJT

〔东京汇市〕日圆寻找进一步干预的线索,欧元与澳元下跌

* 市场观望日本是否将再度干预

* 美元兑日圆脱离高位,但远高于干预前水准

* 欧债危机疑虑重燃,令欧元承压

* 澳洲央行降息引发澳元下跌

路透新加坡11月1日电---美元兑日圆周二下跌,因日本央行大规模干预的影响渐退,使美元从三个月高位滑落;另外,关于欧债危机解决计画的疑虑升温,使欧元受到压力.

在澳洲央行调降利率25个基点至4.5%後,澳元兑美元AUD=回落。银行间利率期货<0#YIB:>显示央行会再度降息.[ID:nCN1189162]

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