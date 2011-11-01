〔日本债市〕公债期货反弹,因欧债忧虑伤及风险资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月1日电---日本公债期货周二从两个半月低位反弹,因市场对欧债危机忧虑再起,且MF Global HoldingsMF.N倒闭打击投资者冒险意愿,增添公债的避险魅力.
但相比美债周一暴涨,日债涨幅有限,因市场人士称在美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两天的政策会议及美国公布包括就业在内的经济数据前夕,希望仓位维持中性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。