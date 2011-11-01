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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 15:10 BJT

〔日本债市〕公债期货反弹,因欧债忧虑伤及风险资产

路透东京11月1日电---日本公债期货周二从两个半月低位反弹,因市场对欧债危机忧虑再起,且MF Global HoldingsMF.N倒闭打击投资者冒险意愿,增添公债的避险魅力.

但相比美债周一暴涨,日债涨幅有限,因市场人士称在美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两天的政策会议及美国公布包括就业在内的经济数据前夕,希望仓位维持中性.

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