〔中国期市〕10月成交量和成交额双降,但月末交易所持仓量均上升

路透北京11月1日电---中国10月期货市场成交量和成交额双双下降.中国期货业协会最新统计资料显示,以单边计算,当月全国期货市场成交量同比下降逾37%,成交额亦降逾28%,环比降幅则均扩大至10%以上.

中期协提供的新闻稿并称,1-10月全国期货市场累计成交量同比下降30%,而成交额同比降3.97%.

从各交易所成交数据看,国内四大期货交易所的成交量均同比下降,降幅在7%-56%之间,但持仓量均呈现增长态势,其中上海期货交易所增长最为明显,较上月末增长23%.

具体而言,以成交量计占全国四成的上海期货交易所10月成交量同比下降16%,但环比增长三成;占全国1/4的郑州商品交易所当月成交量同比降56.78%,环比亦降逾37%.

占全国成交量接近三成的大连商品交易所10月成交量同比降逾38%,环比亦降16.5%;上海金融期货交易所成交量仅占全国4.6%,其当月成交量同比降7.6%,环比亦降15.8%.(完)