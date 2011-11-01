〔日本股市〕收跌,受日企财报欠佳和全球忧虑拖累(更新版)

(新增更多细节)

* 中国PMI数据疲软加剧黯淡氛围,打击航运股

* Panasonic下挫,此前预计将出现10年来最大亏损

* 投资者担忧日圆难以守住干预後水平

* 流星烛线形态或预示趋势反转

路透东京11月1日电---日股日经指数周二下跌,此前公布的日企财报令人失望,且对于欧洲的忧虑重燃,引发出口类股和近期涨幅较大的股票出现获利了结.

日本消费电子产品制造商Panasonic(6752.T)下挫逾5%,该公司周一预计,2011/12年度集团净亏损为4,200亿日圆(约合55亿美元),为10年来最差,因重建成本飙升以及美国和欧洲需求疲弱打压获利.[ID:nCN1187002]