〔日本股市〕收跌,受日企财报欠佳和全球忧虑拖累(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节)
* 中国PMI数据疲软加剧黯淡氛围,打击航运股
* Panasonic下挫,此前预计将出现10年来最大亏损
* 投资者担忧日圆难以守住干预後水平
* 流星烛线形态或预示趋势反转
路透东京11月1日电---日股日经指数周二下跌,此前公布的日企财报令人失望,且对于欧洲的忧虑重燃,引发出口类股和近期涨幅较大的股票出现获利了结.
日本消费电子产品制造商Panasonic(6752.T)下挫逾5%,该公司周一预计,2011/12年度集团净亏损为4,200亿日圆(约合55亿美元),为10年来最差,因重建成本飙升以及美国和欧洲需求疲弱打压获利.[ID:nCN1187002]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。