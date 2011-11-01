〔中国票据市场〕转贴利率小跌,新交易月始票据资产供不应求

路透北京11月1日电---中国票据市场转贴利率周二小跌.市场人士表示,新的一个交易月开始後,市场信贷规模压力有所减轻,票据资产供不应求,推动转帖利率下行.

"转贴利率略下降,收(票)的多,出的少,需求比供给多,"华南地区一银行交易员说,"月初操作额度松了些,还有一些票据产品可以帮忙减额度."

华东地区一银行交易员则指出,所谓新票据产品,依旧是"穿新鞋走老路",大多仍是规避信贷规模的票据买卖.

两位交易员分析认为,经济回落,政策料会有所松动,转帖利率近期有望继续平稳下行,不过其绝对水平仍会处于高位.

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.[ID:nCN1189112]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.9864/9.4111 10.5696/9.9302 11.5800/10.7800

上日 10.0200/9.4467 10.6056/9.9436 11.6770/10.8200

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变动 -3.36bp/-3.56bp -3.60bp/-1.34bp -9.70bp/-4.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3417%,较上日6.3393%微涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3039/3.2279 3.3567/3.2937

上日 3.2974/3.2214 3.3684/3.3064

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)