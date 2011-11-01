〔中国债市〕人民币利率互换续跌,资金转宽压低远期利率水平预期

路透上海11月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周二全线走低,且短端跌势相对明显.银行在月末因素消失後,对资金需求转弱,流动性转宽不仅令回购利率大幅下挫,也压低市场的远期利率预期,导致IRS报价下跌.

交易员并表示,尽管期望央行紧缩货币政策松绑并不现实,但存在局部微调的可能,未来两个月资金情况或较此前预期偏宽,IRS报价未来或将进一步下跌.

"最近资金面感觉还是略微宽松的,11月和12月可能比原来预期情况好,"上海一银行交易员指出,"估计最近IRS还会继续下跌,债市和资金的收益下来了,IRS也会跟着往下走."

中国银行间市场周二回购利率CNREPO=CFXS大幅下挫.金融机构度过月末时点後,资金面迅即恢复宽松局面,供给明显增加推动回购利率大跌,其中隔夜和14天品种狂泻140基点左右,七天品种则因缴存款准备金等原因跌幅落後[CN/CN]

中国国务院上周六召开常务会议,称要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.6617/3.7817 3.4836/3.5736 3.4986/3.5843 3.5686/3.6614 3.5400/3.8217

周一 3.8100/3.9450 3.5907/3.6779 3.5571/3.6457 3.6200/3.7100 3.5783/3.8600

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变动 -0.1483/-0.1633 -0.1071/-0.1043 -0.0585/-0.0614 -0.0514/-0.0486 -0.0383/-0.0383

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)