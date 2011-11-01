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债券 | 2011年 11月 1日 星期二 15:30 BJT

〔欧元债市〕德债期约大涨至近一个月高点,希腊公投概念发酵

路透伦敦11月1日电---德国公债周二大涨至近一个月高点,此前希腊意外宣布将就新的纾困协议进行公民投票,令人担心欧元区债务危机可能失控.

德债期约FGBLc1最新上涨167跳动点至137.14,稍早一度升至137.44,创下10月5日以来最高水准.德国10年期公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB大跌16.3个基点至1.864%.

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