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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 15:46 BJT

〔全球金市〕金价因欧债危机不确定性持稳,但强势美元带来压力

路透新加坡11月1日电---现货金周二持稳,因欧元区应对债务危机措施的不确定性引发避险需求,但美元强劲令金价承压.

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)在20国集团(G20)会议前大涨.此次会议可能将在如何治理危机的细节上向欧洲领导人施压.

美元指数.DXY亦大涨近1%,上日时日本当局大举干预汇市,将美元指数推高1.5%.

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