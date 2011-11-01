〔全球金市〕金价因欧债危机不确定性持稳,但强势美元带来压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月1日电---现货金周二持稳,因欧元区应对债务危机措施的不确定性引发避险需求,但美元强劲令金价承压.
意大利和西班牙公债收益率(殖利率)在20国集团(G20)会议前大涨.此次会议可能将在如何治理危机的细节上向欧洲领导人施压.
美元指数.DXY亦大涨近1%,上日时日本当局大举干预汇市,将美元指数推高1.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。