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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 15:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元指数升1%,欧元下跌

0537GMT---美元指数升1%至76.911,因美元受惠于避险资金流入.股市和大宗商品承压,欧元兑美元EUR=报1.3763,欧洲问题因希腊或对援救协议举行全民公投而更为复杂化.中国制造业采购经理人指数(PMI)数据预示经济放缓,澳元AUD=D4亦受累于澳洲降息举措,跌至200日移动均线切入位1.0408美元下方.美元兑日圆JPY=跌0.1%至78.13日圆.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

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