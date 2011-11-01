〔背景资料〕中国2011年三季度短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海11月1日电---据路透统计,中国2011年10月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达1,748.5亿元人民币,其中建设银行(601939.SS)(0939.HK)以293亿元夺承销额头名.

统计并显示,建行当月共担任16期短融及中票等的主承销商,承销期数亦列头名.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)分别以273亿元和255亿元位列11月承销额的第二、三位.

排名承销额4-10位的分别是中信银行(601998.SS)(0998.HK)、光大银行(601818.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司和兴业银行(601166.SS).

以下为2011年10月短融及中票承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 293.0

2 工商银行 273.0

3 农业银行 255.0

4 中信银行 156.0

5 光大银行 128.0

6 交通银行 112.5

7 招商银行 101.0

8 中信证券 90.0

9 中金公司 69.0

10 兴业银行 64.5

2.按承销期数:(前10位)

排名 主承销商 承销期数

1 建设银行 16

2 农业银行 15

3 招商银行 14

4 中信银行 10

5 工商银行 9

6 光大银行 9

7 浦发银行 7

(600000.SS)

民生银行 7

(600016.SS)(1988.HK)

9 国开行 6

[CHDB.UL]

10 交通银行 5

兴业银行 5

中国银行 5

(601988.SS)(3988.HK)

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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