〔日股业绩〕野村控股第二季集团净损461亿日圆,将加强缩减成本(更新版)

(新增更多细节)

* 第二季亏损461亿日圆,分析师预估为356亿日圆

* 野村称成本削减目标规模从4亿美元增至12亿美元

* 多数成本节支将源于欧洲,预计将裁员

* 年初至今野村股价已大跌43%,日经指数跌幅为13.6%

路透东京11月1日电---日本投资银行野村控股(8604.T)公布两年半以来首次季度亏损,因受全球金融市场低迷影响.该公司还将成本削减目标提高两倍倍至12亿美元,海外扩张计划受挫.

野村将成本削减目标从7月时宣布的4亿美元提高到12亿,该公司裁员人数将可能较9月份计划的约400人还要高出数百.

尽管野村没有给出裁员计划的细节,但公司财务长中川顺子表示60%的成本节支将来自欧洲.野村在该地区员工数量为约4,500人.而该行欧洲部门正蒙受亏损.

"我们认为严峻的情势将持续,"中川顺子对记者表示."这些节支计划旨在建立一套框架,即使在未来18个月内经营环境仍不利的条件下亦能起到作用."

野村7-9月会计年度第二季净亏损461亿日圆(5.91亿美元),而4-6月获利178亿日圆.汤森路透访问四位分析师平均预估亏损356亿日圆.

野村估计,在欧洲的国家风险敞口净额为35.5亿日圆.该公司称,意大利约占其中的80%,其持有的大多数资产是政府债券和未来五个月到期的部位.

野村在日本的劲敌大和证券集团(8601.T)上周公布连续第三个季度亏损,并称将在亚洲和欧洲裁减逾300个岗位,海外扩张计划遭遇挫折.

野村上季度亏损为2009年1-3月当季以来首见,当时亏损2,158亿日圆,反映出整合雷曼业务的成本.

周二业绩公布之前七位分析师平均预计,截至2012年3月全年,野村料将录得143亿日圆净利.野村没有提供全年财测.

此财报是在东京股票市场收盘之後公布.野村股价当日收低3.3%,今年迄今下降43%,而日经指数.N225同一时间的跌幅为13.6%.(完)