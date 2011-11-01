〔日股业绩〕野村控股第二季集团净损461亿日圆,将加强缩减成本(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节)
* 第二季亏损461亿日圆,分析师预估为356亿日圆
* 野村称成本削减目标规模从4亿美元增至12亿美元
* 多数成本节支将源于欧洲,预计将裁员
* 年初至今野村股价已大跌43%,日经指数跌幅为13.6%
路透东京11月1日电---日本投资银行野村控股(8604.T)公布两年半以来首次季度亏损,因受全球金融市场低迷影响.该公司还将成本削减目标提高两倍倍至12亿美元,海外扩张计划受挫.
野村将成本削减目标从7月时宣布的4亿美元提高到12亿,该公司裁员人数将可能较9月份计划的约400人还要高出数百.
尽管野村没有给出裁员计划的细节,但公司财务长中川顺子表示60%的成本节支将来自欧洲.野村在该地区员工数量为约4,500人.而该行欧洲部门正蒙受亏损.
"我们认为严峻的情势将持续,"中川顺子对记者表示."这些节支计划旨在建立一套框架,即使在未来18个月内经营环境仍不利的条件下亦能起到作用."
野村7-9月会计年度第二季净亏损461亿日圆(5.91亿美元),而4-6月获利178亿日圆.汤森路透访问四位分析师平均预估亏损356亿日圆.
野村估计,在欧洲的国家风险敞口净额为35.5亿日圆.该公司称,意大利约占其中的80%,其持有的大多数资产是政府债券和未来五个月到期的部位.
野村在日本的劲敌大和证券集团(8601.T)上周公布连续第三个季度亏损,并称将在亚洲和欧洲裁减逾300个岗位,海外扩张计划遭遇挫折.
野村上季度亏损为2009年1-3月当季以来首见,当时亏损2,158亿日圆,反映出整合雷曼业务的成本.
周二业绩公布之前七位分析师平均预计,截至2012年3月全年,野村料将录得143亿日圆净利.野村没有提供全年财测.
此财报是在东京股票市场收盘之後公布.野村股价当日收低3.3%,今年迄今下降43%,而日经指数.N225同一时间的跌幅为13.6%.(完)
--编译 洪曦/王翔琼;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。