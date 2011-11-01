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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 16:15 BJT

〔欧洲股市〕全面重挫,因希腊将把新纾困协议交付公投

路透巴黎11月1日电---泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3扩大跌幅至2.3%,报973.22点,而德国股市DAX股指.GDAXI盘初更大跌3.4%,因希腊总理帕潘德里欧周一意外宣布,将针对欧盟上周达成的救助协议举行全民公投.此举可能导致欧元区陷入一场新的危机.[ID:nCN1188828]

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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