〔中国债市〕10月末银行债券托管量14.12万亿元,月增385亿--中债登

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年10月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.12万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月增加385亿元.
此外,10月末基金公司的债券托管量1.57万亿元,当月增加1,018.5亿元.
中国债券信息网公布的数据并显示,10月发行债券4,888.2亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为20.85万亿元,较上月增加1,240.9亿元.
以下为2011年10月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2011年10月末 当月增减
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商业银行 141,196 +385
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基金公司 15,689 +1,019
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保险机构 20,095 +326
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证券公司 1,706 +3
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--发稿 边竞/曾菱; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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