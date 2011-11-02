〔中国债市〕10月末银行债券托管量14.12万亿元,月增385亿--中债登

路透上海11月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年10月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.12万亿(兆)元人民币(不含短期融资券和超短融),当月增加385亿元.

此外,10月末基金公司的债券托管量1.57万亿元,当月增加1,018.5亿元.

中国债券信息网公布的数据并显示,10月发行债券4,888.2亿元(不含短期融资券和超短融),当月末债券托管量为20.85万亿元,较上月增加1,240.9亿元.

以下为2011年10月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年10月末 当月增减

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商业银行 141,196 +385

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基金公司 15,689 +1,019

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保险机构 20,095 +326

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证券公司 1,706 +3

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)