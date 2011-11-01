〔日股业绩〕日立第二季获利下滑,维持低于分析师预估的全年财测(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月1日电--日立制作所(6501.T)表示,季度获利下滑9%,因在日本地震过後电力系统和电子器材需求疲软,该公司维持低于分析师预估的财测.
作为全日本最大的工业电子企业,日立的显示器、芯片和核电发电系统销售下滑,但在新兴市场的建筑设备销售上扬,且汽车系统需求扶助获利.
日立副社长三好崇司在接受采访时表示,"我们遭遇地震强烈冲击,但我想我们能够重拾获利能力."
日立维持全年营业利润财测为4,000亿日圆,指称有来自中国、美国和欧洲的经济不确定性,且受泰国洪水影响.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。