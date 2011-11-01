〔日股业绩〕日立第二季获利下滑,维持低于分析师预估的全年财测(更新版)

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路透东京11月1日电--日立制作所(6501.T)表示,季度获利下滑9%,因在日本地震过後电力系统和电子器材需求疲软,该公司维持低于分析师预估的财测.

作为全日本最大的工业电子企业,日立的显示器、芯片和核电发电系统销售下滑,但在新兴市场的建筑设备销售上扬,且汽车系统需求扶助获利.

日立副社长三好崇司在接受采访时表示,"我们遭遇地震强烈冲击,但我想我们能够重拾获利能力."