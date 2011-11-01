修正:〔欧元债市〕意大利/德国10年期公债利差触及欧元面世以来最高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正标题中的错别字,"理查"应为"利差")
路透伦敦11月1日电---意大利/德国10年期公债收益率(殖利率)之差触及欧元面世以来最高436个基点,日内上涨29个基点.意大利/德国两年期公债收益率之差也触及欧元面世以来高点,上涨22个基点至476.比利时/德国10年期公债利差日内上涨15个基点至251个基点,触及欧元问世以来高位.此前希腊总理潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,令市场意外.
此外,比利时/德国10年期公债利差日内上涨15个基点至251个基点,触及欧元问世以来高位.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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