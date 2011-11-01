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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 16:54 BJT

修正:〔欧元债市〕意大利/德国10年期公债利差触及欧元面世以来最高

(更正标题中的错别字,"理查"应为"利差")

路透伦敦11月1日电---意大利/德国10年期公债收益率(殖利率)之差触及欧元面世以来最高436个基点,日内上涨29个基点.意大利/德国两年期公债收益率之差也触及欧元面世以来高点,上涨22个基点至476.比利时/德国10年期公债利差日内上涨15个基点至251个基点,触及欧元问世以来高位.此前希腊总理潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,令市场意外.

此外,比利时/德国10年期公债利差日内上涨15个基点至251个基点,触及欧元问世以来高位.(完)

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