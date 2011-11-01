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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 16:15 BJT

《外汇动态》欧元/日圆重返一目均衡云区内

0803GMT---欧元/日圆EURJPY=下跌0.7%至107.55日圆,重新回到一目均衡云区内,周一曾因日本当局的干预行动而大幅跳高.云区顶部在约108.03水准,可能充当近期的较小阻力位.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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