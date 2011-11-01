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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 16:28 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶接近一周低点,受欧洲局势和MF Global破产打压

路透曼谷11月1日电---东京期胶周二降至近一周低点,交易员称,欧洲应对债务危机的努力存在不确定性,且美国期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N申请破产保护,均令期胶承压.

东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶<0#JRU:>下跌10.1日圆,或3.3%,结算价报每公斤297.8日圆(3.819美元).

该合约盘中曾低见296.6日圆,此为10月27日以来的最弱水准.

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