版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 16:29 BJT

《外汇动态》欧元上涨触及期权边界,令一关键支撑位失效

0815GMT---欧元/美元EUR=的关键支撑位在1.3650美元附近.

这一支撑位存在的基础部分源于双边触碰失效期权(DNT).这一期权结构的上档边界在1.4000,欧元升逾此水准时期权失效.这些障碍位提供的支撑已被移除.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐