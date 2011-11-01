〔韩国汇市〕韩元下跌,受欧债疑虑重燃与韩国出口数据影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月1日电---韩元KRW=周二下滑,此前希腊意外宣布将就上周达成的欧盟救助计划展开全民公投,令该地区不确定性再度燃起.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地盘收报1,114.0,日内市场陷入区间波动.周一时韩元收在1,110.0.
"市场偏好美元多仓,不过月底的出口商需求限制了韩元进一步的跌势."一本地银行人士称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。