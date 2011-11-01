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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 16:33 BJT

〔韩国汇市〕韩元下跌,受欧债疑虑重燃与韩国出口数据影响

路透首尔11月1日电---韩元KRW=周二下滑,此前希腊意外宣布将就上周达成的欧盟救助计划展开全民公投,令该地区不确定性再度燃起.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地盘收报1,114.0,日内市场陷入区间波动.周一时韩元收在1,110.0.

"市场偏好美元多仓,不过月底的出口商需求限制了韩元进一步的跌势."一本地银行人士称.

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