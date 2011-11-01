〔外汇期权〕希腊总理就援助计划召集公投,欧元/美元波动率走升--IFR

IFR伦敦11月1日电---因希腊总理就欧盟援助计划召集公民投票的消息,欧元/美元现汇价格隔夜来到1.37中短区域,该货币对期权隐含波动率随之走升.该消息明显打压欧元汇价.一个月期的平价期权隐含波动率从上周五的13.3%升至15.0%,一年期波动率则从13.8%升至14.45%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从上周低点2.9%升至3.6%,三个月期RR目前报4.0%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元隐含波动率从9.2%回到9.55%,英镑现汇价格从1.61中段区域回落到1.6000.一个月期欧元/英镑隐含波动率从9.0%回到9.75%,受昨日0.8600的障碍位被突破的推动.

欧元/瑞郎隐含波动率仍旧承压(一个月期波动率在8.0%),一个月期美元/瑞郎隐含波动率当前表现不及欧元/美元隐含波动率,两者相差1.0%.

一周期美元/日圆隐含波动率从昨日的12.5%升至13.5%,上周则为8.5%.一个月期美元/日圆平价期权隐含波动率达到当局干预汇市後初步高位10.5%,今日在亚洲时段报10.2%,昨日曾回落至10.0%.今日一年期平价期权隐含波动率报11.75%.一个月期delta值为0.25的RR从昨日0.5%降至0.1%,偏向日圆买权,今日报0.25%.

一个月期欧元/日圆隐含波动率自上周以来上涨2.0%至16.5%.

澳元/美元隐含波动率走坚,因澳洲央行降息及现汇价格下滑-一个月期价平期权隐含波动率报17.4%,昨日为15.7%,上周五为14.7%.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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