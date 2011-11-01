《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月1日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:走势大幅翻转,使得上档潜力减弱.有可能进一步向下,在距离昨天偏空价位一半水准的阻力,应该会引发下行.下道目标将是偏空跌落55日指数平滑移动均线区间.进一步往下到1.3656/53低点,将备受关注,因为若跌落此处,将使整段上涨看起来像是一个很明显、但仍只是三波修正上行走势.

欧元/英镑:跌破0.8670英镑似乎让市场措手不及,结果变成持续放量下跌.事实上,这波下跌变成2009年以来最大单日跌势.短线料进一步下滑,2009年顶部线是主要焦点,因此未来几天应该在0.8650-80逢高卖出.

欧元/日圆:升破55日EMA区间并未获得热烈回响,因为市场又进一步推升到233日EMA,并形成偏空的价/量背离.如果回落到55日EMA区间下方,则10月26日低点104.77日将面临挑战--若跌落此处,则上个月的整段涨势将被视为修正性质,10月4日低点100.77再度面临危险.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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