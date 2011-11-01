版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 16:59 BJT

〔欧洲股市〕希腊股指重挫6.6%,对欧盟援助协议的公投令市场不安

路透雅典11月1日电---希腊股市.ATG.FTATBNK周二在早盘交易中重挫,此前希腊政府决定对欧盟援助协议举行全民公投,这有可能引发长期的不确定性.

"银行股下跌,是因为投资人担心将有一段长期的政治不确定性及经济动荡,"Beta Securities交易主管Takis Zamanis说.

0839GMT,希腊银行类股.FTATBNK下跌13.3%,希腊整体股指.ATG跌6.5%.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐