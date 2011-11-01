〔欧洲股市〕希腊股指重挫6.6%,对欧盟援助协议的公投令市场不安

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典11月1日电---希腊股市.ATG.FTATBNK周二在早盘交易中重挫,此前希腊政府决定对欧盟援助协议举行全民公投,这有可能引发长期的不确定性.
"银行股下跌,是因为投资人担心将有一段长期的政治不确定性及经济动荡,"Beta Securities交易主管Takis Zamanis说.
0839GMT,希腊银行类股.FTATBNK下跌13.3%,希腊整体股指.ATG跌6.5%.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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