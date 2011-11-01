《投行看数据》中国短期或针对性放松政策,四季度料加速放贷--摩根大通

路透北京11月1日电---投资银行摩根大通周二发布研究报告称,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)环比温和回落,说明中国工业活动仍处于趋缓轨道,预计短期内政府将针对性地放松货币政策.

摩根大通预计,四季度间中国银行体系将会加速发放贷款,以保障信贷供应总量的合理增速;明年一季度时下调存款准备金率的可能性更大.

报告并称,四季度中国实际国内生产总值(GDP)环比年化增幅料为8.0%,与三季度时7.9%的增幅相仿.2011年全年GDP料同比增长9.0%.

展望2012年,预计出口疲软的拖累仍然存在,尤其是上半年.预计前两个季度GDP同比增长8%左右,下半年可能稍微上升,全年同比增幅约为8.3%.

中国物流与采购联合会(CFLP)周二公布的10月官方PMICNPMIB=ECI降至50.4%,低于路透调查中值51.6%.[ID:nCN1189112]

摩根大通报告称,外需疲软拖累10月官方PMI环比回落,显示在全球经济不确定因素仍在增加、发达市场终端需求风险难以消除的背景下,中国工业活动放缓趋势仍在延续.

"在货币政策方面,预计政府将更加重视针对性放松的策略,以减轻部分行业的融资困难,并协助转变经济发展方式."报告写道.

报告续称,这在近几个月财政信贷方面的新举措中已经有所体现,包括为服务业减轻税负,及为小微型企业及保障房建设提供信贷支持,为水利和地铁等固定资产项目提供财政和贷款支持等.(完)