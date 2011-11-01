〔中国债市〕现券收益率续跌,经济悲观预期令中长期券种受追捧

路透上海11月1日电---中国银行间债市周二现券收益率续跌,流动性延续充裕,对未来经济悲观的预期令中长期券种受追捧,成交活跃.而高评级信用债收益率仍能满足逐利需求,亦受市场钟爱.

交易员指出,市场对未来经济走势持较为悲观的预期,因而预测流动性将持续宽松,作为避险佳品的债券从而或将迎来暖市.机构纷纷倾向买入中长期券种,其中5年期AAA中票下跌约10个点(bp).

"(中长期债券)无论是投资盘还是交易盘都有参与进来,大家都预测收益率还能再下."北京一券商交易员称.

他并指出,经过前期调整後,短债收益率和资金成本已经十分接近,甚至部分出现倒挂情况,因此制约短债交易活跃度,而资金自然流入长期品种.

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微调为主,明年可能才会看到法定准备金比率下调这种实质性的放松政策出台[ID:nCN1186670]

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.1元,对应收益率3.1911%,成交量为100.1亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.3157 4.4016

上日 4.7120 4.9696

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6530/3.5890

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1857/3.1217

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8316/3.7636 (完)

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