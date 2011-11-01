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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 17:24 BJT

〔中港股市〕港股大跌沪综指基本持平,中国PMI数据令人失望

* 恒生指数下跌2.5%

* 沪综指持平,因中国官方PMI数据令人失望回吐涨幅

* 香港股市地产类股领跌

路透香港11月1日电---香港股市周二下滑,此前公布的中国采购经理人指数(PMI)数据意外下滑,且对欧元区债务协议的担忧重燃,未能减缓获利了结操作,尤其是地产板块.

市场交投清淡,因投资者在本周重大事件前保持谨慎.本周重大经济事件包括美国非农就业报告,G20(20国集团)峰会,以及西方重要国家央行会议.

恒生指数.HSI下跌2.5%,走势与亚洲其他股市一致.恒生国企指数.HSCE暴跌3.1%.

沪综指.SSEC小幅收高0.1%,散户投资者买入保险板块.

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