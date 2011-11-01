〔中港股市〕港股大跌沪综指基本持平,中国PMI数据令人失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数下跌2.5%
* 沪综指持平,因中国官方PMI数据令人失望回吐涨幅
* 香港股市地产类股领跌
路透香港11月1日电---香港股市周二下滑,此前公布的中国采购经理人指数(PMI)数据意外下滑,且对欧元区债务协议的担忧重燃,未能减缓获利了结操作,尤其是地产板块.
市场交投清淡,因投资者在本周重大事件前保持谨慎.本周重大经济事件包括美国非农就业报告,G20(20国集团)峰会,以及西方重要国家央行会议.
恒生指数.HSI下跌2.5%,走势与亚洲其他股市一致.恒生国企指数.HSCE暴跌3.1%.
沪综指.SSEC小幅收高0.1%,散户投资者买入保险板块.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。