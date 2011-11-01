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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 18:11 BJT

〔亚洲橡胶〕11月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 291.4 95 282.1 14

12月 291.5 200 282.8 12

1月 292.5 365 285.0 21

2月 294.3 450 286.8 61

3月 296.2 3148 288.2 803

4月 297.8 9060 289.9 2570

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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