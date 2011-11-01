〔英国经济〕复苏前途坎坷,欧债危机更是加大复苏难度--财政大臣奥斯本

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月1日电---英国财政大臣奥斯本周二表示,英国经济复苏前途坎坷,而欧元区债务危机令其雪上加霜.此前数据显示,该国第三季国内生产总值(GDP)增速高于预期.
英国国家统计局周二公布数据显示,英国第三季GDP初值为较前季成长0.5%,较上年同期增长0.5%(市场预估分别为成长0.4%和0.4%).[ID:nCN1189184]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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