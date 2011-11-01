版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 18:31 BJT

〔英国经济〕复苏前途坎坷,欧债危机更是加大复苏难度--财政大臣奥斯本

路透伦敦11月1日电---英国财政大臣奥斯本周二表示,英国经济复苏前途坎坷,而欧元区债务危机令其雪上加霜.此前数据显示,该国第三季国内生产总值(GDP)增速高于预期.

英国国家统计局周二公布数据显示,英国第三季GDP初值为较前季成长0.5%,较上年同期增长0.5%(市场预估分别为成长0.4%和0.4%).[ID:nCN1189184]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐