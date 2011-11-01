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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 18:13 BJT

《外汇动态》欧元若收在1.3652美元下方,将进一步承压--德国商业银行

1002GMT---德国商业银行技术分析师称,预计欧元/美元EUR=将进一步跌向10月中的低点1.3652/55.如果收在该水准下方,则足以打压欧元走势,令其继续下看10月低点1.3145美元.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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