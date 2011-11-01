〔台湾个股〕国泰金大陆布局由点扩大至面,寻求参股城市银行机会(更新版)

(新增高层谈话与背景资料)

* 寻求合资参股大陆租赁公司、城市银行机会

* 投资布局大陆期许由点扩大到面

路透台北11月1日电---国泰金控(2882.TW)在大陆的投资布局期许由点扩大到面.这家台湾资产最大的民营金控周二表示,继旗下人寿、银行陆续设点扩张後,将继续寻求合资、参股大陆租赁公司、城市银行的机会.

国泰金控总经理李长庚在机构投资人说明会,提及明年对大陆布局计画时称,希望旗下的国泰人寿能在第二个五年达到损益平衡;国泰世华银行能在明年申请承作人民币业务,设立第二家分行;国泰投信与国开行[CHDB.UL]证券子公司合资的基金公司,能够在明年下半年开业.

"我们也在看租赁这块,希望明年能透过参股或合资,设立租赁公司."他说.

李长庚并在会後对记者强调,只要两岸间金融合作加速,也将参股大陆的城市银行.

他指出,过去国泰金在大陆的布局从点开始发展,一步步从寿险扩大至产险、银行、基金以及租赁,未来将会从点变成面的成长.

国泰金在7月宣布,与国开行证券子公司合资基金公司.国泰金将取得其基金管理公司三分之一,也就是33.3%的股份.但此案仍待双方主管机关通过.[ID:nCT0462377]

**寻求参股大陆城市银行机会**

在竞争对手富邦金控(2881.TW)透过富邦银行(香港)参股厦门银行後,国泰金也在积极寻求与大陆城市银行参股的合作机会.

李长庚表示,大陆有许多银行期待与国泰金合作,但目前台湾同业普遍面临一个问题,就是合作之後,客户是否就被大陆的银行带走.但双方若能透过参股,将权利义务定义清楚,合作才有加速的机会.

"假设台商有10亿人民币的贷款需求,我们吃不下,就可以寻求大陆合作,由我们进行徵信,这样(客户)就不会被抢走."他说.

李长庚并举例国泰金在越南与当地第二大银行合资设立"世越银行"的运作模式为例,已有一半以上的客户都是越南当地的企业.

"能有参股约定,世越的模式就可以复制到大陆."他说.

富邦金控目前透过富邦香港持有厦门银行19.99%股权,这是台湾金控(银行)唯一参股陆银的首例.

国泰金收盘逆势大跌2.07%至35.40台币;台湾股市加权股价指数.TWII小涨0.45%至7,622.01点.(完)