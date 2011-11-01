〔马来西亚期市〕棕榈油期货下降,因市场对欧元区的忧虑重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月1日电---马来西亚棕榈油期货周二下滑,因市场忧虑欧元区救助计划的有效性,不过对大雨延误棕榈油产量的关注令跌势受限.
风险偏好减弱,因此前希腊决定就针对该国的援助协议举行全民公投,这引发外界怀疑欧元区救助计划是否会抑制债务危机并防止经济成长停滞.
由于市场忧虑年底的大雨可能延误收割并淹没土地,同时出口需求仍然强劲,棕榈油市场受到一些支撑.
世界各地的气象机构已证实拉尼娜(反圣婴,La Nina)天气现象正在该地区内形成,年底将与季风雨一并发生.拉尼娜现象令东南亚降雨多于往常.
"来自欧元区的阻力给市场又一打击,使得棕榈油市场刚刚出现的看涨行情消失不见,"一位外国大宗商品经纪公司的交易商称.
"暂时将是这种模式.一段时间内市场将震荡交投,"其补充道.
指标1月棕榈油期货FCPOc3下降0.5%,结算价报2,923马币(林吉特)(952.738美元).
成交量为21,395口,低于通常的25,000口,因投资者仍对全球经济状况持谨慎态度.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。