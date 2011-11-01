〔马来西亚期市〕棕榈油期货下降,因市场对欧元区的忧虑重燃

路透吉隆坡11月1日电---马来西亚棕榈油期货周二下滑,因市场忧虑欧元区救助计划的有效性,不过对大雨延误棕榈油产量的关注令跌势受限.

风险偏好减弱,因此前希腊决定就针对该国的援助协议举行全民公投,这引发外界怀疑欧元区救助计划是否会抑制债务危机并防止经济成长停滞.

由于市场忧虑年底的大雨可能延误收割并淹没土地,同时出口需求仍然强劲,棕榈油市场受到一些支撑.

世界各地的气象机构已证实拉尼娜(反圣婴,La Nina)天气现象正在该地区内形成,年底将与季风雨一并发生.拉尼娜现象令东南亚降雨多于往常.

"来自欧元区的阻力给市场又一打击,使得棕榈油市场刚刚出现的看涨行情消失不见,"一位外国大宗商品经纪公司的交易商称.

"暂时将是这种模式.一段时间内市场将震荡交投,"其补充道.

指标1月棕榈油期货FCPOc3下降0.5%,结算价报2,923马币(林吉特)(952.738美元).

成交量为21,395口,低于通常的25,000口,因投资者仍对全球经济状况持谨慎态度.(完)