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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 19:20 BJT

〔东南亚股市〕在尾盘卖压拖累下收低,印尼股市降至一周低点

路透曼谷11月1日电---东南亚股市周二在清淡交投中下滑,因对欧债危机的担忧重燃,促使投资者削减风险资产曝险,资源类股受到卖压,因国际油价下跌.

尾盘的抛压打压印尼股市.JKSE下跌近3%,至一周最低.新加坡股市.FTSTI大跌2.3%,为一个月以来最大跌幅.泰国股市.SETI、马来西亚股市.KLSE和越南股市.VNI下跌至少1%.

菲律宾股市.PSI逢假休市,周三重新开市.

经纪商称,对希腊救援协议的担忧,中国10月采购经理人指数(PMI)低于预期,且期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N周一申请破产保护,损伤风险偏好.

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