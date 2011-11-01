〔东南亚股市〕在尾盘卖压拖累下收低,印尼股市降至一周低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月1日电---东南亚股市周二在清淡交投中下滑,因对欧债危机的担忧重燃,促使投资者削减风险资产曝险,资源类股受到卖压,因国际油价下跌.
尾盘的抛压打压印尼股市.JKSE下跌近3%,至一周最低.新加坡股市.FTSTI大跌2.3%,为一个月以来最大跌幅.泰国股市.SETI、马来西亚股市.KLSE和越南股市.VNI下跌至少1%.
菲律宾股市.PSI逢假休市,周三重新开市.
经纪商称,对希腊救援协议的担忧,中国10月采购经理人指数(PMI)低于预期,且期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N周一申请破产保护,损伤风险偏好.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。