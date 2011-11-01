〔加股业绩〕汤森路透第三季每股盈馀为0.44美元,确认2011年财测

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月1日电---汤森路透(TRI.TO)公布:
* 第三季经调整的每股盈馀(EPS)为0.56美元
* 第三季EPS为0.44美元
* 第三季持续经营业务营收为32.6亿美元
* 汤森路透I/B/E/S的预估为,第三季EPS为0.53美元,营收为32亿美元
* 确认2011年财测
* 预计2011年营收增速为个位数中段
* 汤森路透I/B/E/S预估为2011财年EPS为1.99美元,营收为128.3亿美元
* 称第三季专业部门营收增长10%
* 称第三季市场部门营收增长1% (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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