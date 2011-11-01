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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 19:17 BJT

〔加股业绩〕汤森路透第三季每股盈馀为0.44美元,确认2011年财测

路透11月1日电---汤森路透(TRI.TO)公布:

* 第三季经调整的每股盈馀(EPS)为0.56美元

* 第三季EPS为0.44美元

* 第三季持续经营业务营收为32.6亿美元

* 汤森路透I/B/E/S的预估为,第三季EPS为0.53美元,营收为32亿美元

* 确认2011年财测

* 预计2011年营收增速为个位数中段

* 汤森路透I/B/E/S预估为2011财年EPS为1.99美元,营收为128.3亿美元

* 称第三季专业部门营收增长10%

* 称第三季市场部门营收增长1% (完)

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