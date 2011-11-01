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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 19:46 BJT

〔全球经济〕复苏步伐缓慢艰难,中国将坚持扩大内需政策--中国总理

路透北京11月1日电---中国中央电视台周二引述国务院总理温家宝表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中美两国经贸关系机遇多于挑战,中方将坚定实施扩大内需的政策,致力于保护知识产权,鼓励中资企业积极对美投资.

温家宝在会见美中贸易全国委员会董事会代表团时作上述表示.他指出,中美经济互补性强的特点将长期存在,倡议同美方在更大规模更高水平上开展经济、金融、科技、基础设施建设合作.

"愿意通过平等协商,寻求解决两国贸易不平衡问题的有效方式."温家宝说.

数据显示,2010年中国对外贸易顺差1,831亿美元,其中对美顺差1,813亿美元,约占99%,而中国与其他贸易夥伴之间几乎没有顺差.[ID:nCN1560837](完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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