〔中国经济〕猪肉价格连续11天下降,成品粮价格亦保持稳定--新华

路透北京11月1日电---中国通胀高点已过而拐点显现.据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,截至今日,中国猪肉价格已连续11天下降;成品粮价格亦保持稳定.

新华社周一报导援引监测结果称,与前一日相比,今日猪肉、鸡蛋价格继续下降;奶类价格上涨;食用油、蔬菜、水果、水产品价格略有波动.

食品价格尤其猪肉价格连番上涨,一直是数月来推动中国核心居民消费价格指数(CPI)上升的主要因素之一.

新华报导并指出,截至10月30日一周,全国生猪收购周均价连续第六周下降,累计降幅达9%;近三成省区市生猪收购价跌破每斤9元.

国家统计局此前公布数据显示,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,进一步确认通胀正逐步下行的态势.当月食品类价格同比上涨13.4%;备受关注的猪肉价格上涨43.5%,影响价格总水平上涨约1.24个百分点.[ID:nCN1151530](完)