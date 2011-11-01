〔加股业绩〕汤森路透第三季获利优于市场预估,因营收和利润率增长(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透11月1日电---汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)公布的第三季获利上升10%,优于市场预估,因营收增长且利润率扩大,不过市场部门成长仍然疲弱.
汤森路透在最近数月宣布了数项重组以提振该部门营收.该公司再次确认其2011年财测.
整体营收为32.6亿美元,不计汇率变动影响为上升5%.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原预估营收为32.3亿美元.
该公司专业部门的营收成长带动整体营收增长.专业部门主要是为法律、税务和会计业的客户提供服务.该部门营收增长10%,第二季为增长8%.
市场部门营收仅增长1%,追平第二季增幅.该部门服务金融专业人士.
该公司9月时表示,计划合并专业部门和市场部门.市场部门陷入困境,部分是因为该公司新桌面产品Eikon发展缓慢.
经调整的每股盈馀(EPS)升至0.56美元,上年同期为0.45美元.分析师原预计EPS为0.53美元.
汤森路透称,仍预计2011年营收增速为5%左右.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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