〔加股业绩〕汤森路透第三季获利优于市场预估,因营收和利润率增长(更新版)

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路透11月1日电---汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)公布的第三季获利上升10%,优于市场预估,因营收增长且利润率扩大,不过市场部门成长仍然疲弱.

汤森路透在最近数月宣布了数项重组以提振该部门营收.该公司再次确认其2011年财测.

整体营收为32.6亿美元,不计汇率变动影响为上升5%.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原预估营收为32.3亿美元.

该公司专业部门的营收成长带动整体营收增长.专业部门主要是为法律、税务和会计业的客户提供服务.该部门营收增长10%,第二季为增长8%.

市场部门营收仅增长1%,追平第二季增幅.该部门服务金融专业人士.

该公司9月时表示,计划合并专业部门和市场部门.市场部门陷入困境,部分是因为该公司新桌面产品Eikon发展缓慢.

经调整的每股盈馀(EPS)升至0.56美元,上年同期为0.45美元.分析师原预计EPS为0.53美元.

汤森路透称,仍预计2011年营收增速为5%左右.(完)