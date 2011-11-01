〔美股业绩〕辉瑞第三季获利为37.4亿美元,优于市场预期

路透纽约11月1日电---辉瑞(Pfizer)(PFE.N)周二公布的季度获利好于预期,受益于其在新兴市场中处方药的销售增长,以及其在动物医疗、营养和消费者保健产品上的销售增长.

辉瑞是全球最大的制药商.该公司公布第三季获利37.4亿美元,合每股盈馀(EPS)0.48美元,其中包括近期出售Capsugel业务所获得的13亿美元税後收益.

去年同期辉瑞获利为8.66亿美元,合EPS为0.11美元,当时其为法律诉讼列支了一大笔资金.

扣除特殊项目,辉瑞每股盈馀0.62美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估辉瑞每股盈馀为0.56美元.

公司全球营收增长7%至171.9亿美元,高于分析师预估的164.2亿美元.(完)