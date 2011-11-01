(重温稿)〔全球经济〕复苏步伐缓慢艰难,中国将坚持扩大内需政策--中国总理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月1日电---中国中央电视台周二引述国务院总理温家宝表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中美两国经贸关系机遇多于挑战,中方将坚定实施扩大内需的政策,致力于保护知识产权,鼓励中资企业积极对美投资.
温家宝在会见美中贸易全国委员会董事会代表团时作上述表示.他指出,中美经济互补性强的特点将长期存在,倡议同美方在更大规模更高水平上开展经济、金融、科技、基础设施建设合作.
"愿意通过平等协商,寻求解决两国贸易不平衡问题的有效方式."温家宝说.
数据显示,2010年中国对外贸易顺差1,831亿美元,其中对美顺差1,813亿美元,约占99%,而中国与其他贸易夥伴之间几乎没有顺差.[ID:nCN1560837](完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。