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债券 | 2011年 11月 1日 星期二 20:05 BJT

〔伦敦美债〕10年券收益率触及近一个月来最低,欧洲局势引发避险需求

路透伦敦11月1日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周二在欧洲市场触及近一个月来的最低,因希腊意外呼吁就最新的救助计划进行全民公投,令外界担忧欧元区命运,提振避险债券的需求.

希腊总理帕潘德里欧呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,令市场震惊.美股料开盘下跌近2%.

美国10年期公债价格US10YT=RR升20/32,收益率在2.047%左右,为10月7日以来的最低,追随德债收益率跌势.

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