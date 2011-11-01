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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 19:58 BJT

〔表格〕10月29日止当周美国连锁店销售较前周上升0.7%--ICSC/高盛

路透11月1日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,10月29日止当周美国连锁店销售较前周上升0.7%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

10月29日 515.9 3.0 0.7

10月22日 512.3 2.4 -0.8

10月15日 516.6 3.6 0.1

10月8日 516.3 2.8 -0.1(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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