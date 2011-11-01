〔国际油市〕柴油价格上涨,因亚洲供给紧俏且非洲需求浮现

路透新加坡11月1日电---亚洲柴油价格周二继续上涨,因该地区供给仍然紧俏,且非洲国家买需浮现.

11月装运的柴油现货价差上涨0.23美元,至每桶0.80美元,托克(Trafigura)在新加坡购买300,000桶高硫份柴油.

尽管托克交易策略仍不明了,但消息人士称这可能是因为该公司购买亚洲柴油向非洲销售,以满足近期需求的增长.

"我认为托克将把柴油运往西非,那里有其很多分支.因此柴油价格上涨部分受套利结构驱动,"亚洲一交易商称.

他还表示,新加坡航煤看来疲弱,而随着柴油逆价差的趋陡,航煤较柴油升水将继续承压.

12月柴油裂解价差上升0.06美元,至每桶较迪拜原油升水20.23美元.

12月航煤裂解价差下跌0.09美元,至每桶22.58美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.71 126.11 125.91 127.29 -1.38 -1.08

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.71 125.11 124.91 125.73 -0.82 -0.65

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.41 125.81 125.61 126.51 -0.90 -0.71

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.91 126.31 126.11 127.05 -0.94 -0.74

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.40 125.42 -1.02 -0.81

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.30 124.37 -1.07 -0.86(完)