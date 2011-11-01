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债券 | 2011年 11月 1日 星期二 21:25 BJT

〔标题新闻〕范龙佩和巴罗索完全相信希腊能够履行在上周峰会上所作出的承诺

注:范龙佩为欧盟主席,巴罗索为欧盟执委会主席

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7M12LE]

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