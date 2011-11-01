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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 21:45 BJT

〔美国股市〕开盘大跌,因希腊对救援协议公投引发担忧

路透纽约11月1日电---美国股市周二开盘下滑,因救援希腊及防止主权债务危机扩大的协议陷入不确定,且亚洲经济数据引发全球经济下滑的担忧.

道琼工业指数.DJI跌259.93点,或2.17%,报11,695.08点.标准普尔500指数.SPX跌33.41点,或2.67%,报1,219.89点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌78.24点,或2.91%,报2,606.17点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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