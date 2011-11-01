〔国际油市〕亚洲石脑油价格继续上涨,买家浮现

路透新加坡11月1日电---亚洲石脑油价格周二触及一周低位,上日攀抵一周最高,而裂解价差继续上涨,达到六个交易日高位,因买家浮现.

供给充裕加之中国对石化产品需求持续低迷,继续对石脑油价格施压.

LG化学以成本加运费(C&F)每吨较日本现货贴水1.25美元的价格购买一船12月上半月到达韩国大山(Daesan)的石脑油船货,并以更大的贴水价格买进一船同期到达韩国丽水(Yeosu)的船货,不过具体价格未知.

"市场仍然疲软,不过裂解价差改善,主要因技术性修正,"北亚一交易商称.

"上周市场反应过度,导致裂解价差下跌,当时交易商担心韩国炼厂可能减产.他们还担心不能将海湾船货运往西方."

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格报每吨867.50美元,为10月25日以来最低.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升1.75美元,至每吨59.25美元,为10月21日触及62.85美元以来的最高位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下降1.97美元至每桶20.07美元,此为10月3日所及19.71美元以来的最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 866.50/867.50 876.50 -9.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.98/94.08 95.06 -1.03

11月石脑油互换NAF-1M-S 863.25/865.25 877.50 -13.25

12月石脑油互换NAF-2M-S 864.25/866.25 879.25 -14.00

97号现货汽油GL97-SIN 119.23/119.33 122.22 -2.94

95号现货汽油GL95-SIN 115.53/115.63 118.60 -3.02

92号现货汽油GL92-SIN 114.05/114.15 117.10 -3.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 20.02/20.12 22.04 -1.97(完)