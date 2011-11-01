〔国际油市〕亚洲燃料油市场持坚,11月/12月跨月价差守住涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月1日电---亚洲燃料油周二持坚,其前两个跨月价差合约连续第二日在高位成交,成交量巨大,这反映出强劲的实货基本面和点价兴趣.
11月/12月跨月价差守住昨日亚洲收盘价录得的1美元的涨幅,点价情绪持续.
即期市场保持坚挺,Kuo Oil的现货买价高于市场平均水平,为每吨较新加坡现货报价升水13.50美元.
不过过去一周船用燃料油码头交货升水下降,跌至每吨月10美元左右,为一个月来首见,表明市场可能会从当前的高位回落.
一位燃料油交易员说:"最低的11月船用燃料油定期供给合约的价格听说是在每吨14.00美元附近,10月则为16.00-18.00美元."
12月裂解价差收窄0.55美元,报每桶较迪拜原油贴水3.11美元.1月裂解价差走强0.66美元至每桶贴水3.75美元.
180-cst燃料油下跌2.83美元至每吨671.05美元.380-cst燃料油小升0.17美元至每吨668.63美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 670.90 671.20 671.05 673.88 -2.83 -0.42
现货380CST燃料油 FO380-SIN 668.50 668.75 668.63 668.45 0.17 0.03
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 678.00 680.00 679.00 682.00 -3.00 -0.44
380CST船用燃料油升水 9.50 11.25 10.38 13.55 -3.18
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.50 13.00 12.75 12.38 0.38 3.03
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 15.50 15.75 15.63 14.88 0.75 5.04 (完)
--编译 王洋;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。