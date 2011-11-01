〔欧洲汇市〕英镑兑疲弱的欧元走强,兑美元走软

* 英镑兑疲弱的欧元触及一个月高位,贸易加权指数触及七个月高位

* 英镑兑美元跌至1.5889美元,避险买盘推高美元

* 疲弱的英国制造业PMI数据抵销了第三季GDP良好的影响

路透伦敦11月1日电---英镑兑欧元周二触及一个月高位,此前希腊决定就欧洲援助计划举行全民公投,引发对债务危机将升级的担忧,促使投机客削减头寸.

市场的避险意愿促使投资者买入相对安全的美元,令美元表现强于英镑,英镑/美元GBP=D4 跌至1.5889美元,为10月21日以来最低,可能录得10月初以来最大单日跌幅.

在希腊总理帕潘德里欧对最新的欧元区救助计划召集全民公投,引发党内人士要求其下台的消息公布後,欧元区债务危机快速得以解决的可能性降低.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落,触及10月4日以来最低,令9月低位0.8531英镑为最近支撑位.跌穿该水准将令欧元跌向其3月以来最低水平.

短期动能指标显示欧元/英镑将进一步走低.

得益于欧元/英镑跌势,英镑贸易加权指数=GBP升至3月23日来最高80.7.

尽管英国第三季GDP增幅强于预期,但英国制造业活动意外萎缩令对英国经济前景的担忧成为市场关注焦点,这也加剧了英镑/美元跌势.

数据显示,英国10月制造业活动以逾两年来最快速度萎缩,制造业采购经理人指数降至47.4,深陷萎缩区域,英国经济可能处于衰退的边缘.(完)

--编译 母红;审校 李军

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