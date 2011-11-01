更正:〔欧洲股市〕暴跌3.4%,因希腊决定就欧债危机解决方案进行全民公投

(更正:正文第一段译文有误,应为"最大单日跌幅",非"最大单月跌幅")

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数暴跌3.4%

* 希腊将就救助方案举行全民公投令市场震惊

* 银行股和保险股因新的违约和危机蔓延担忧而重挫

路透伦敦11月1日电---欧洲股市周二暴跌,回吐10月录得的多数涨幅,且录得逾一个月来最大单日跌幅,因希腊就欧元区救助方案进行全民公投的消息令人震惊,引发全线抛售.

上述消息在周一稍晚公布,引发欧债危机解决计划的不确定性,令市场再度担忧希腊将出现无序违约以及危机将进一步扩散至诸如意大利等欧元区更大经济体.

希腊总理在本周稍晚20国集团(G20)峰会前采取的这一行动引发欧元区成员国,国内政界和市场人士的不满,将股市拖回8、9两月建立的宽幅区间内.

欧元区银行.SX7E和保险.SXIE股领跌,分别重挫8.8%和8.6%,其他类股无一幸免,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3急跌3.44%,报961.76点.

"对银行业而言,未来的一年半到两年将可能是非常艰难的时期,因此我们仍大幅减持银行股,"King & Shaxson的基金经理Wayne Bishop表示.该公司管理着伦敦以外1.45亿英镑的资产.

将在未来两周公布业绩的法国银行股跌势最惨,法国兴业银行(SOGN.PA),法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)都录得双位数跌幅.

英国富时100指数.FTSE劲挫2.21%,至5,421.57点;德国股市DAX指数.GDAXI急跌5.0%,至5,834.51点,法国CAC-40指数.FCHI暴跌5.38%,至3,068.33点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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