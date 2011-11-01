〔英国债市〕英债期货飙升,因希腊呼吁对救助计划进行全民公投

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 英债期货当日结算价涨237个跳动点
* 指标10年期英债收益率刷新纪录低位,报2.171%
* 希腊呼吁对救助计划进行全民公投,拖累股市下跌
路透伦敦11月1日电---英债期货周二劲扬近2.5个大点至三周高位,指标公债收益率接近纪录低位,此前希腊意外决定对其公债救助计划进行公开投票,这提升了避险资产的魅力,但打压了股市.
12月英债期货FLGZ1结算价涨237个跳动点,至130.71,为10月初以来最高水准,距131.86的合约高点不远.可比德债期货FGBLZ1当日涨268个跳动点.
策略师称,希腊要求公投的呼吁打压了市场对高风险资产的偏好.
现货公债市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR跌约10个基点,报2.21%,稍早曾跌至2.171%,距9月中旬触及的纪录低位不远.
10年期英债较可比德债收益率差大致持平在44个基点.
希腊总理的全民公投声明刺激投资人涌入避险核心欧债市场.英股大跌2.21%,欧股暴跌3.44%.[.EUCN]
周二公布的调查显示,随着新订单大减,英国制造业10月萎缩速度为两年多来最快,再添英国经济濒临衰退的迹象.英国MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)10月大跌至47.4,为2009年6月以来最低,9月指数下修至50.8.[ID:nCN1189170](完)
--编译 于春红;审校 李军
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