〔欧元债市〕德债大涨,希腊提出对援助协议进行全民公投使投资者不安

* 希腊公投计划增加违约的风险

* 德债期货更接近纪录高位

* 意大利公债收益率曲线趋缓,令市场警惕

路透伦敦11月1日电---德债期货周二大涨,其收益率下挫,因希腊意外提出就新援助计划举行全民公投,引发希腊无序违约的风险,且令投资者担心欧元区的命运.

意大利,比利时和法国10年期公债较可比德债利差均触及欧元面世以来的高位,一些分析师称这样的走势增加了出现欧元区解体这一最坏情景的机率.

意大利公债受创最大,分析师说意大利公债收益率曲线利空趋平使人联想到希腊,葡萄牙和爱尔兰被债市拒之门外前的情况.

"如果欧元区救助计划在全民公投被否决,那麽希腊民众决定希腊不属于欧元区.希腊重新使用德拉克马的风险突然增加,"Lloyds利率策略师Eric Wand说,他补充说德债收益率可能再次测试其纪录低位.

法国总统办公室周二称,总统萨科齐和德国总理梅克尔周三将与希腊举行紧急会议,促请迅速落实希腊救助协议.

但债市投资者和投机客没有理会这些消息,推动德债期货FGBLc1上扬超过300个跳动点至138.54,距离9月触及的纪录高位139.07不远.周二德债期货结算价报138.15,升268个跳动点.

10年期德债DE10YT=TWEB收益率下跌27个基点,至1.76%,进一步接近9月23日触及的纪录低位1.637%.

意大利公债也受到重创.

两年期意大利公债IT2YT=TWEB收益率上升至欧元面世来最高的5.785%,而10年期意大利公债收益率触及6.366%,此为欧洲央行8月开始在二级市场买入意大利公债前的最高水准.

如果意大利公债收益率螺旋上升的势头失控,将构成欧债危机扩散至核心国家的风险,法国将是下一个大目标.

不过,10年期法国公债FR10YT=TWEB收益率跌15个基点,至2.96%,暗示法国公债仍然从避险交易中得益.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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