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商品期货 | 2011年 11月 2日 星期三 02:08 BJT

〔美国能源〕10月28日止当周汽油需求同比下跌2.7%--SpendingPulse

路透11月1日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期下降,尽管汽油价格小跌.

数据显示,截至10月28日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.7%,当周美国汽油价格较之前一周小跌0.02美元,至每加仑3.45美元,较上年同期高出23.2%.

最近一周汽油需求较之前一周下降0.4%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.8%,为连跌第32周.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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